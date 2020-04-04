В большинстве рек продолжается снижение уровня воды

В реках Латвии продолжает снижаться уровень воды, местами он колеблется, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В большинстве рек уровень воды упал до самой нижней с декабря или ноября отметки. Уровень воды в реках сейчас ниже, чем это характерно для апреля, потому что в другие годы в это время происходили весенние паводки.

В Даугаве у Даугавпилса с середины марта уровень воды снизился на два метра, в Венте у Кулдиги — на 1,7 метра, в Большой Югле у Закюмуйжи — на 1,5 метра, в Айвиексте у Лубаны — на 1,3 метра, в Гауе у Сигулды и Валмиеры — примерно на метр, а уровень воды в Лиелупе у Елгавы не претерпел больших изменений.

На ближайшей неделе в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, поэтому уровень воды продолжит медленно снижаться, прогнозируют синоптики.

Температура воды в реках, озерах и море составляет +3..+6 градусов.