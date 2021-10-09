В Большом театре актера насмерть придавило декорацией во время оперы
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В пятницу в Большом театре во время оперы "Садко" декорация упала на одного из артистов, он погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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"Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера", — сказал собеседник агентства. О том, что артист погиб, также пишут Telegram-каналы 112 и Mash.

Как сообщили РБК в пресс-службе Большого театра, инцидент произошел при смене декораций. Погибший был артистом мимического ансамбля. "Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", — рассказали там.

На месте работают следователи, администрация театра оказывает необходимое содействие.

Согласно афише на сайте театра, она началась в 19:00 и проходила на исторической сцене.

Как пишет Telegra-канал Подъём, погиб Евгений Кулеш, ему было 37 лет. Прибывшие на место медики констатировали смерть актера. Зрители оперы "Садко" сначала решили, что произошедшее — часть представления.

"В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля", — написал один из очевидцев в Instagram.

Следственный комитет начал проверку, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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