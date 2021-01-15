В Брюсселе поддержали введение стандартизированного сертификата вакцинации

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что единый сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса — медицинская необходимость, сообщает LETA.

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Однако, по ее словам, решение, дает ли сертификат какие-то преимущества и доступ к определенным благам, будет политическим и правовым, и должно обсуждаться на европейском уровне.

Во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ЕС ввести стандартизированный сертификат, чтобы уже в этом году возобновился туризм.

Однако эксперты ВОЗ не рекомендуют введение паспортов иммунитета, которые могли бы выдаваться переболевшим и привитым, о чем еще в четверг заявила представитель ВОЗ Катрин Смолвуд.