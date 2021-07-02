В бюджете 2022 года министерства хотят получить на приоритетные меры 1,68 млрд евро

В бюджете следующего года министерства требуют дополнительно 1,68 млрд евро на приоритетные меры, сообщили агентству LЕТА в Министерстве финансов.

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В последующие годы министерства ориентировочно указали большую сумму, а именно, в бюджете 2023 года министерства хотят 2,06 млрд евро на приоритетные меры, а в 2024 году — 2,46 млрд евро.

Согласно информации Минфина, Министерство здравоохранения требует самую большую сумму — 702,13 миллиона евро. За ним следуют Министерство охраны окружающей среды и регионального развития с 213,06 млн евро, Министерство экономики с 168,44 млн евро, Министерство образования и науки требует дополнительных 147,03 млн евро и Министерство сообщения — 142,79 млн евро.

В бюджете 2022 года Министерство внутренних дел хочет на приоритетные меры 76,69 млн евро, Министерство благосостояния — 76,52 млн евро, Министерство земледелия — 53,02 млн евро, Министерство культуры — 51,07 млн евро.

В 2022 году Минфин дополнительно направит на первоочередные меры 14,15 млн евро, МИД — 9,66 млн евро, а Министерство юстиции — 7,69 млн евро.

В Минфине добавили, что суммы, представленные министерствами, являются ориентировочными, и ведомства еще будут уточнять их.

В настоящее время неизвестно, сколько дополнительных средств будет доступно в бюджете на 2022 год и какие приоритетные меры министерств могут быть поддержаны.