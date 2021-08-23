В бюджете будущего года расходы могут вырасти на 833 млн евро
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Расходы государственного консолидированного бюджета на 2022 год запланированы в размере 11,886 млрд евро, что на 833 млн евро больше, чем прогнозировалось ранее, свидетельствует информация Минфина, поданная на рассмотрение Национальному трехстороннему совету по сотрудничеству.

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В законе о среднесрочных бюджетных рамках на 2021, 2022 и 2023 год прогнозировалось, что расходы государственного консолидированного бюджета в 2022 году могут составить 11,053 млрд евро, однако с учетом корректировки расходов предполагается, что расходы бюджета в 2022 году могут составить 11,886 млрд евро.

Расходы в обновленном проекте бюджета запланированы в размере 8,741 млрд евро, что на 668,1 млн евро больше, чем планировалось в прошлом году.

Минфин поясняет, что на изменения объема бюджетных расходов влияют запланированные расходы в размере 104,9 млн евро на вакцинацию от Covid-19, 97,8 млн евро на финансирование проектов высокой готовности, 90,9 млн на семейные государственные пособия, а также 14,5 млн евро на укрепление границы с Белоруссией.

Также расходы придется увеличить из-за планируемого государственного софинансирования в размере 316,8 млн евро на реализацию проектов из Фонда восстановления ЕС.

22,4 млн евро дополнительно запланированы на проекты сотрудничества Министерства образования и науки, а 10,9 млн евро выделены Минсообщения на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica.

При этом уточненные расходы государственного специального бюджета на 2022 год запланированы в размере 3,387 миллиарда евро, что на 160,9 миллиона евро больше, чем планировалось в прошлом году. Увеличение объясняется дополнительными 77,3 млн евро на пенсии по старости, 56,6 млн евро на пособия по болезни, 15,4 млн евро на пособия по безработице, 7,1 млн евро на родительские пособия и 200 000 евро на пенсии по инвалидности.

Как сообщалось, 24 августа Кабинет министров рассмотрит ряд вопросов, связанных с бюджетом на 2022 год.

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