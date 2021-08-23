В бюджете министерств найдены 172,3 млн евро на финансирование приоритетов
Foto: Pixabay

Согласно информации, подготовленной Министерством финансов для рассмотрения на Национальном трехстороннем совете по сотрудничеству, после анализа расходов министерств было обнаружено 172,3 млн евро для финансирования приоритетов.

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В результате пересмотра основных расходов министерства сэкономили 103,8 млн евро, в результате пересмотра расходов на развитие - 34,5 млн евро, 15,2 миллиона евро были найдены после анализа отраслевой финансовой политики, на невыполнении расходов сэкономлено 14,6 млн евро.

Из 172,3 млн, полученных в результате пересмотра расходов, большую часть или 101,7 млн евро планируется направить на финансирование приоритетов министерств, а остальные 70,6 млн евро - на другие приоритеты.

Ожидается, что Минземледелия может оставить на финансирование своих приоритетов 30,4 млн евро, Минфин - 14,9 млн евро, Минздрав - 14,7 млн евро, Минюст - 10,9 млн евро, Министерство обороны - 9,4 млн евро, Министерство благосостояния - 8,1 млн евро и Министерство внутренних дел - 4 млн евро.

У Министерства иностранных дел останется 2,7 млн евро, Министерства образования и науки - 2,2 млн евро, Министерства экономики - 1,3 млн евро, Министерства культуры - 1,2 млн евро, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития - миллион евро, Минсообщения - 200 000 евро.

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LETA

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LETA
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