В бюджете министерств найдены 172,3 млн евро на финансирование приоритетов

Согласно информации, подготовленной Министерством финансов для рассмотрения на Национальном трехстороннем совете по сотрудничеству, после анализа расходов министерств было обнаружено 172,3 млн евро для финансирования приоритетов.

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В результате пересмотра основных расходов министерства сэкономили 103,8 млн евро, в результате пересмотра расходов на развитие - 34,5 млн евро, 15,2 миллиона евро были найдены после анализа отраслевой финансовой политики, на невыполнении расходов сэкономлено 14,6 млн евро.

Из 172,3 млн, полученных в результате пересмотра расходов, большую часть или 101,7 млн евро планируется направить на финансирование приоритетов министерств, а остальные 70,6 млн евро - на другие приоритеты.

Ожидается, что Минземледелия может оставить на финансирование своих приоритетов 30,4 млн евро, Минфин - 14,9 млн евро, Минздрав - 14,7 млн евро, Минюст - 10,9 млн евро, Министерство обороны - 9,4 млн евро, Министерство благосостояния - 8,1 млн евро и Министерство внутренних дел - 4 млн евро.

У Министерства иностранных дел останется 2,7 млн евро, Министерства образования и науки - 2,2 млн евро, Министерства экономики - 1,3 млн евро, Министерства культуры - 1,2 млн евро, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития - миллион евро, Минсообщения - 200 000 евро.