В бывшем здании ЦК Компартии могут разместить бюро госуправления или министерство

Решение правительства создать современный акустический зал на базе нынешнего Дома конгрессов ставит вопрос — а какая судьба ждет здание Всемирного торгового центра? Именно это здание, где прежде находится ЦК Компартии Латвии прежде планировалось снести, чтобы построить зал. Вопросом, какие планы у государства на это здание, задался портал rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Изначально в парке Кронвальда в Риге должно было появиться два концертных зала. Министерство культуры настаивало на сносе здания Всемирного торгового центра — именно на его месте должен был появится акустический зал. Должен был сохраниться и обновленный зал в Доме конгрессов.

В итоге под напором защитников архитектуры Минкульт отступился от бывшего здания ЦК Компартии. Выяснилось, что здание представляет ценность — является одним из ярких примеров архитектуры советского модернизма. Итог: национальный концертный зал будет возведен на базе существующего Дома конгрессов, решил Кабинет министров.

Возникла некая коллизия: во-первых, непонятна судьба пустующего сейчас здания Всемирного торгового центра на улице Элизабетес 2, а во-вторых, муниципальное предприятие Rīgas nami уже успело вложить более миллиона евро в свой проект перестройки Дома конгрессов, когда планы были несколько иные. Рижская дума настаивает на том, что эти вложения государство должно возместить Rīgas nami.

"Если проект концертного зала будет реализован по другому адресу, то мы видим в этом здании (Всемирного торгового центра) возможности для создания бюро госуправления. И как только решение по концертному залу будет принято, мы начнем активно работать, общаться с учреждениями и предлагать", — заявил rus.lsm.lv член правления предприятия Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Андрис Варна. Именно VNĪ — владелец здания на улице Элизабетес 2.

У министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение) — иные планы: он предполагает, что в здании можно было бы разместить министерство. Между тем, содержание пустующего объекта обходится сейчас государству в 100-200 тысяч евро в год.