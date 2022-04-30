В Царникаве и Кекаве улучшат инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов

Начались работы по улучшению инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов в Рижском регионе (Кекава и Царникава) и в Латгалии (Резекненский край), сообщает пресс-служба Латвийских государственных дорог.

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На Бауском шоссе (А7) в Кекаве, на пересечении с улицей Зиемелю (15,18–15,47 км), начинается строительство регулируемого светофором пешеходного перехода с подсветкой. Переход будет расположен на участке между автобусными остановками "Вадони", от которых до перехода построят асфальтобетонное покрытие, а также установят освещение со стороны улицы Абелю. Для повышения безопасности на переходе в 110 метрах от него по обе стороны установят специальные проблесковые светофоры, которые будут дополнительно предупреждать водителей о переходе световым сигналом.

Движение на участке работ организовано дорожными знаками и направляющими столбами, ограничение по ширине - 3 метра, скорость движения на строительной площадке — 50 км/ч. Строительные работы выполняет компания AS A.C.B. по договорной цене 95 913 евро (включая НДС). Работы финансируются из государственного бюджета. Автором проекта является SIA Projekts UAE, строительный надзор осуществляет SIA Būvju profesionālā uzraudzība. Работы планируется завершить к концу июня.

Участок автомагистрали Рига (Яунциемс) — Царникава — Адажи (P1) (улица Ригас) в центре Царникавы, между улицами Смилшу и Юрас (27,80 км) благоустроят существующим нерегулируемым пешеходным переходом, который не освещается. Сейчас жители часто переходят дорогу Р1 (улица Ригас) в непредусмотренных для этого местах, подвергая риску себя и других участников дорожного движения.

В рамках реконструкции установят освещение, на проезжей части уложат новый горизонтальный пешеходный переход, на тротуаре появятся подходы к пешеходному переходу и бетонное покрытие. На участке P1 вдоль тротуара возле автостоянки будет установлено заграждение от улицы Смилшу до улицы Юрас. Вблизи этого места улица Ригас (P1) имеет изгиб, и здесь не будет перехода согласно требованиям безопасности.

Движение на время работ будет организовано с помощью дорожных знаков и указателей, временно возможна организация движения в одну полосу с помощью регулировщика, ограничение скорости 30 км/ч. Также будет организовано движение пешеходов по улице Ригас со стороны Царникавского парка, на пересечении с улицей Атпутас установят временный пешеходный переход для пересечения улицы Ригас (P1). Строительные работы выполнит компания AS A.C.B. по договорной цене 75 000 евро. Работы финансируются из государственного бюджета. Автор проекта реконструкции SIA Projekts UAE, строительный надзор осуществляет SIA Firma L4. Работы планируется завершить летом.

А в местечке Горница Силмальской волости Резекненского края после технологического перерыва возобновляется строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры вдоль региональной дороги Виляны — Ружина — Мальта (P59) (ул. Саулес) (26,44–27,30 км). Почти километровый участок пешеходной и велосипедной инфраструктуры с асфальтобетонным покрытием и освещением обеспечит удобное и безопасное передвижение уязвимых участников дорожного движения в поселке, к остановкам общественного транспорта и т.д.

Во время строительно-монтажных работ в Латгалии движение на этом участке будет организовано с дорожными знаками с ограничением по скорости 30 км/ч. Строительные работы выполняет SIA Latgales ceļdaris по договорной цене 320 877 евро. Автор проекта SIA Vertex projekti, строительный надзор осуществляет AS Ceļuprojekts. Работы планируется завершить к концу июня.