В Царникаве сдано в эксплуатацию здание школы

Завершены работы по расширению и реконструкции здания Царникавской основной школы на улице Накотнес 1. Школу в Царникаве посетили сотрудники Госстройнадзора и приняли объект в эксплуатацию.

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В ходе реконструкции Царникавской основной школы были отремонтированы учебный корпус и спортзал, созданы новые учебно-административные кабинеты, а также многофункциональный зал. В целях обеспечения качества учебного процесса, параллельно со строительными работами начальной школы закупались мебель, оборудование и инвентарь.

В строительстве школы использовались экологически чистые и безопасные для человека материалы, такие как термопарные плиты, которые экономичным образом обеспечивают долгосрочную эксплуатацию на открытом воздухе, сохраняя природную текстуру дерева примерно на 30 лет. Древесина также использовалась для внутренней отделки, лестничных перил и встроенных шкафов. Потребление тепла в здании запланировано как для здания с низким энергопотреблением — 30 кВтч/м2.

Foto: Carnikavas pamatskola

Реализация проекта положительно отразилась и на общем облике школьного квартала, так как в ходе строительных работ была благоустроена территория вокруг школы: создана детская площадка и стоянка, благоустроены дорожки, установлены велостоянки.

В настоящее время в Царникавской начальной школе учатся 448 детей. Согласно плану, вместимость здания в рамках проекта после реконструкции и расширения начальной школы составит 660 мест, а максимальная вместимость — до 900 мест.

Подрядчик строительства является фирма SIA "NEWCOM Construction".

Foto: Carnikavas pamatskola