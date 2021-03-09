В целях безопасности приостановлено использование одной серии вакцины AstraZeneca

В целях дополнительной предосторожности на время Инспекция здравоохранения и Государственное агентство лекарств приостановили использование одной серии вакцин AstraZeneca, сообщила порталу Delfi представитель агентство Дита Окмане.

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Латвия получила информацию о том, что в Австрии приостановлено использование серии ABV5300 вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca.

Такое решение связано с возникшими проблема со здоровьем у двух человек после вакцины указанной серии. Первоначальное исследование Европейского агентства лекарств говорит о том, что нет причин-следственной связи между прививкой и проблемами со здоровьем, но для дополнительной предосторожности латвийская сторона решила на время приостановить применения вакцины серии ABV5300.

В сообщении для прессы также говориться, что в Латвии вакцинация этой серии не вызвала проблем со здоровьем пациентов. Но специалисты хотят дождаться окончательной оценки европейских коллег.

Заметим, что 11 февраля в Латвию была доставлена партия из 9600 вакцин указанной серии. Она также доставлена в Литву, Эстонию, Люксембург, Латвию, Ирландию, Данию, Болгарию, Грецию, Швецию, Нидерланды, Польшу, Испанию, Францию, Исландию, на Мальту и Кипр (в целом 1,6 доз препарата).