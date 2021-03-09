В целях безопасности приостановлено использование одной серии вакцины AstraZeneca
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В целях дополнительной предосторожности на время Инспекция здравоохранения и Государственное агентство лекарств приостановили использование одной серии вакцин AstraZeneca, сообщила порталу Delfi представитель агентство Дита Окмане.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Латвия получила информацию о том, что в Австрии приостановлено использование серии ABV5300 вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca.

Такое решение связано с возникшими проблема со здоровьем у двух человек после вакцины указанной серии. Первоначальное исследование Европейского агентства лекарств говорит о том, что нет причин-следственной связи между прививкой и проблемами со здоровьем, но для дополнительной предосторожности латвийская сторона решила на время приостановить применения вакцины серии ABV5300.

В сообщении для прессы также говориться, что в Латвии вакцинация этой серии не вызвала проблем со здоровьем пациентов. Но специалисты хотят дождаться окончательной оценки европейских коллег.

Заметим, что 11 февраля в Латвию была доставлена партия из 9600 вакцин указанной серии. Она также доставлена в Литву, Эстонию, Люксембург, Латвию, Ирландию, Данию, Болгарию, Грецию, Швецию, Нидерланды, Польшу, Испанию, Францию, Исландию, на Мальту и Кипр (в целом 1,6 доз препарата).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Новые проекты

Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€