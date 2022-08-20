В целях экономии МИД Латвии не будет подсвечивать фасад здания

В целях экономии электроэнергии Министерство иностранных дел Латвии планирует прекратить подсвечивать фасад здания, сообщила пресс-секретарь МИД ЛР Диана Эглите.

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По словам Эглите, в период с 2019 по 2021 год по адресу ул. Валдемара 3, Рига был проведен ряд мероприятий по повышению энергоэффективности, в том числе произошла смена освещения,автоматизация управления вентиляционной системы, введено дистанционное управление теплоузлом, что позволяет снизить и экономить потребление энергоресурсов.

В рамках дальнейшей экономии МИД планирует разные мероприятия, например, уменьшение подсветки здания и территории, снижение температуры отопления в нерабочие часы, планируется выключать электроприборы и освещение, когда они не нужны. Также запланировано уменьшение циркуляции горячей воды в нерабочее часы, контроль за работой вентиляционной системы, обеспечив работу системы в соответствии с графиком использования помещений, уменьшить использование электроприборов и освещения в часы, когда тариф на теплоэнергию максимальный.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, обязывающую всех министров и Госканцелярию готовиться к введению мероприятий по экономии энергии в отопительном сезоне.