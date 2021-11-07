В целях экономии в Марупе уменьшат освещение улиц в вечерние и ночные часы
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В целях экономии в Марупе уменьшат освещение улиц в вечерние и ночные часы, свидетельствует сообщение на сайте самоуправления.

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Такое решение принято в целях экономии в условиях роста цен на электроэнергию и для содействия экологической устойчивости.

Как отметили в самоуправлении Марупе, с учетом объявленного в стране комендантского часа, который продлится до середины ноября, жители мало ощутят уменьшение освещения в темное время суток.

Как сообщалось, в целях экономии затрат на электроэнергию в Царникавской волости также принято решение выключать освещение на улицах с низкой интенсивностью движения с полуночи до 5 часов утра в ноябре и декабре.

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