В центрах массовой вакцинации будут прививать и людей вне приоритетных групп

Люди вне приоритетных групп смогу получить вакцину от коронавируса уже в ближайшее время — но только в центрах массовой вакцинации и при условии, если это не оставит без прививки представителей приоритетных групп.

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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс рассказал о соответствующих поправках, которые позволят это организовать.

Конкретные методы, которыми это будет регулироваться, в поправках не оговариваются, однако, по словам министра, когда в Латвии будет больше вакцин, в центрах вакцинации при небольшом спросе на вакцины со стороны представителей приоритетных групп можно будет вакцинироваться и всем остальным, как это было на минувших выходных.