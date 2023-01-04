В центральной части Видземе движение затруднено из-за снега и обледенения
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Из-за снега и обледенения в среду вечером в центральной части Видземе условия движения на основных дорогах затруднены, говорится в информации Latvijas valsts ceļi.

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Около 18:30 движение на Видземском и Валмиерском шоссе, а также на региональных дорогах в их окрестностях затруднено. Дороги посыпаются смесями, препятствующими обледенению.

Условия для вождения авто в остальной части Латвии удовлетворительные.

В Latvijas valsts ceļi отмечают, что в ночь на четверг, 5 января, начиная с западных регионов страны, ожидается сильный снегопад, поэтому водителям придется быть особенно осторожными.

По данным предприятия, дороги будут скользкими, а видимость в метель составит от 500 до 1000 метров.

Latvijas valsts ceļi призывает водителей не только ехать осторожно, но и планировать заранее более длительное время для того, чтобы добраться до пункта назначения в четверг утром.

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