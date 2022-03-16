В центре беженцев Дома Конгрессов уже зарегистрированы 4343 человека
Foto: Māris Morkāns

На сегодняшний день в центре для беженцев, расположенном в Доме конгрессов в Риге, зарегистрировано 4343 человека, сообщила сегодня на брифинге для прессы заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Консервативные").

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

К вечеру вчерашнего дня Рижское самоуправление разместило 909 человек. 108 человек выписались из мест размещения туристов.

От жителей Украины поступило 676 заявлений на пособие по гарантированному минимальному доходу и 695 заявлений на пособие в кризисной ситуации. На европейский продуктовый пакет подали заявки 630 человек.

809 детей из Украины будут посещать образовательные заведения Латвии: 236 — детские сады, 573 — школы.

Всего беженцам было выдано 2993 SIM-карты для мобильных телефонов и 3294 проездных на общественный транспорт в Рижском самоуправлении.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя