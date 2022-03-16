В центре беженцев Дома Конгрессов уже зарегистрированы 4343 человека

На сегодняшний день в центре для беженцев, расположенном в Доме конгрессов в Риге, зарегистрировано 4343 человека, сообщила сегодня на брифинге для прессы заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Консервативные").

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К вечеру вчерашнего дня Рижское самоуправление разместило 909 человек. 108 человек выписались из мест размещения туристов.

От жителей Украины поступило 676 заявлений на пособие по гарантированному минимальному доходу и 695 заявлений на пособие в кризисной ситуации. На европейский продуктовый пакет подали заявки 630 человек.

809 детей из Украины будут посещать образовательные заведения Латвии: 236 — детские сады, 573 — школы.

Всего беженцам было выдано 2993 SIM-карты для мобильных телефонов и 3294 проездных на общественный транспорт в Рижском самоуправлении.