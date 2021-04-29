В центре для соискателей убежища произошла вспышка Covid-19
Foto: LETA

Вспышка Covid-19 была зафиксирована в центре для соискателей убежища в Муциниеки, сообщает LETA.

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Управление по делам гражданства и миграции (PMLP, УДГМ) сообщило, что в центре объявлен карантин. Covid-19 заболели десять соискателей убежища и десять работников. Трое больных в состоянии средней тяжести госпитализированы, остальные продолжают лечение в центре.

На данный момент не известно, где работники и жители центра могли заразиться новым коронавирусом. Согласно правилам центра, соискатели убежища имеют право его покидать. Если соискатель планирует отсутствовать дольше суток, он обязан проинформировать об этом работников. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Всего в центре находятся 65 соискателей убежища.

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