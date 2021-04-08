В центре каждого микрорайона Риги посадят большую ель, возле которой жители смогут собираться и праздновать

Рижская дума сообщила о начале новой традиции, которая поспособствуе озеленению столицы: в рамках "Большого субботника" самоуправление подарит городским микрорайонам крупномеры ели — взрослые деревья для посадок.

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Ели планируется посадить в центре каждого микрорайона, чтобы со временем они стали для местных жителей центральными объектами при проведения праздников и других мероприятий. Зимой это могли бы быть главные рождественские ели в микрорайонах, отмечают в самоуправлении.

"Если во время прошлых праздников активисты сами находили ели для своих микрорайонов, то теперь при поддержке самоуправления будут созданы готовые места, где жители смогут отмечать праздники, собираться, просто быть вместе. Это станет возрождением микрорайонов", — отмечает один из авторов идеи, депутат РД Каспарс Спунде.

Рижская дума призывает общества и активистов в микрорайонах до 15 апреля предлагать возможные места для посадки деревьев. Письма с предложениями отправлять начальнику Управления по благоустройству территории Рижской думы Виктору Адмидиньшу по адресу Viktors.Admidins@riga.lv. Самоуправление оценит, подходит ли указанное место для посадки соответствующего дерева. Сажать ели представителям микрорайонов нужно будет своими силами.

Всего в Риге 58 микрорайонов.