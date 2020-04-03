В Центре онкологии Covid-19 заболели два пациента и два врача, закрыты два отделения больницы

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) закрыты на дезинфекцию отделения эндокринологии и пульмонологии. В больничном стационаре "Латвийской онкологический центр" Covid-19 констатирован у двух пациентов и двух врачей, сообщает передача Panorāma на телеканале LTV.

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Ранее сообщалось, что в больницу попал один из клиентов приюта "Синий крест", где Covid-19 заболели уже 30 человек. Он попал в больницу по другой причине еще до того, как в приюте была констатирована вспышка заболевания, и проверен на коронавирус уже после этого. Анализ оказался положительным.

Контактными лицами этого человека были признаны 62 человека, пять из них — пациенты больницы. Два отделения больницы пришлось "эвакуировать", переведя всех больных в другие помещения, и провести дезинфекцию.