В Центре профилактики и контроля заболеваний объяснили причины новых случаев Covid-19 в Латвии

Новые случаи инфицирования вызываемым коронавирусом заболеванием Covid-19 связаны с поездками в Австрию и Испанию, а также с общением людей с лицами, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

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Уже сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии Covid-19 подтвердилось у 15 человек, общее число заболевших выросло до 139 человек.

Как пояснила Арая, ЦПКЗ выяснил, что инфицирование этих людей связано с тем, что они путешествовали в Австрию и Испанию или контактировали с лицами, у которых ранее после поездок в другие страны констатирован Covid-19.

По ее словам, не подтвердился ни один дополнительный случай, связанный с депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, у которого ранее было выявлено заболевание.

За последние сутки анализы сдал 681 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 5127 человек.

Заболевание Covid-19 подтверждено у жителей 30 латвийских самоуправлений. Большинство случаев зарегистрировано в Риге. По меньшей мере шесть случаев заболевания также зарегистрировано в Юрмале.