В центре размещения беженцев в Муцениеки содержатся 384 человека, 105 из них — дети

В настоящее время в центре размещения ищущих убежища в Муцениеки размещены 384 человека, в том числе 105 детей, сообщили агентству LETA в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

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Центр вмещает около 400 человек и в настоящее время полностью загружен.

За последние 24 дня прибыли лица из Ирака, Ирана и Конго.

Во вторник за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы были задержаны 77 человек.

Минувшей ночью, после того как вступило в силу распоряжение об объявлении чрезвычайного положения, пограничники не допустили проникновения в Латвию еще 56 человек.