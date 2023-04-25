В центре Риги доноры смогут сдавать кровь в "Сакте"

Со 2 мая Государственный центр донорства крови будет принимать доноров крови в новых помещениях — в центре сдачи крови "Сакта" по адресу Бривибас бульвар, 32, сообщает агентство LETA.

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Предыдущее место сдачи крови в центре города на улице Меркеля, 11, закроет свои двери в пятницу, 28 апреля.

Режим работы нового центра сдачи крови будет таким же, как и у предыдущих — по понедельникам и четвергам с 8:00 до 18:30, по вторникам и средам с 8:00 до 16:30 и по пятницам с 8:00 до 16:30. 14:30

Кровь можно сдавать, если донор соответствует всем необходимым критериям и если он не контактировал с людьми с подозрением на Covid-19 в течение последних 14 дней.

Донор должен иметь действительный документ, удостоверяющий личность — паспорт, удостоверение личности (eID) или любой другой документ, удостоверяющий личность, — который содержит личный код, имя, фамилию и фотографию. Доноры не принимаются без документа, удостоверяющего личность. Для возмещения требуется номер банковского счета.