В центре Риги откроется еще один центр помощи украинским беженцам
Foto: Māris Morkāns

Новый центр помощи беженцам из Украины откроется на улице Калькю, 1, сообщает пресс-служба Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В понедельник, 21 марта, в 12 часов представители думы проведут пресс-конференцию возле бывшего здания РТУ на Калькю 1, где расскажут о работе центра. В мероприятии будет участвовать мэр Риги Мартиньш Стакис "(Развитие/За!"), его заместитель Линда Озола ("Консервативные"), руководитель Рижского центра поддержки беженцев Петерис Грубе и директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

С понедельника выплата пособий и выдача пакетов с гуманитарной помощью будет выдаваться только на улице Калькю.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя