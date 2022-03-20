В центре Риги откроется еще один центр помощи украинским беженцам

Новый центр помощи беженцам из Украины откроется на улице Калькю, 1, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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В понедельник, 21 марта, в 12 часов представители думы проведут пресс-конференцию возле бывшего здания РТУ на Калькю 1, где расскажут о работе центра. В мероприятии будет участвовать мэр Риги Мартиньш Стакис "(Развитие/За!"), его заместитель Линда Озола ("Консервативные"), руководитель Рижского центра поддержки беженцев Петерис Грубе и директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

С понедельника выплата пособий и выдача пакетов с гуманитарной помощью будет выдаваться только на улице Калькю.