В центре Риги прошла серия уличных концертов: пользователи соцсетей сочли "русскую дискотеку провокацией"

На пасхальных выходных в центре Риги прошла серия уличных концертов, которые вызвали смешанную реакцию в соцсетях. Многие пользователи Twitter сочли громкую музыку и выступления на русском языке провокацией, в TikTok же распространяются посты про "прикольное выступление", которое "раскачало Ригу".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Судя по публикациям в соцсетях, выступления в Вецриге, недалеко от Бастионной горки и памятника Свободы, а также на Андрейсале продолжались три дня. Для проведения концертов использовались ударные инструменты и усиливающая звук аппаратура. По имеющейся в распоряжении Delfi информации, в городе выступал уличный фристайлер и шоумен из Таллина Артем Темада.

Шумные выступления на русском языке в центре Риги вызвали резкую реакцию у многих пользователей Twitter. Часть комментаторов делала акцент на том, что громкая музыка на русском языке в центре Риги звучит во время войны в Украине и во время пасхальных выходных, когда многие хотели бы тишины и покоя.

Kāds nezina — Nils atgriezies mēra krēslā?

Kaut gan, šķiet, pat viņš to neatļāvās — sarīkot disenes Bastejkalnā, piebļaut visu apkārtni ar kaimiņzemes popsu. Ar piektdienas vakaru nepietika. Vēl arī svētdien. Lieldienu laikā. — Aivars Pastalnieks (@AivarsPastalnie) April 10, 2023

Šis ir iemesls kādēļ Aprīlis ir mans pēdējais mēnesis Rīgā. Staķis vinnē. https://t.co/RcfpoXMZIo — Elvis Meisters (@ElvisMeisters) April 10, 2023

Пресс-служба Рижской полиции самоуправления (RPP) сообщила в Twitter, что выступления не остались без ее внимания. В каждом случае сотрудники полиции проводили беседы и проверяли личные данные организаторов выступлений, чтобы "предотвратить нарушения общественного порядка".

Piektdien Rīgas centrā uzstājās vairākas personas ar skaņu pastiprinošām ierīcēm.

Katrā situācijā veicām pārrunas un pārbaudījām pers. datus, lai novērstu sabiedriskās kārtības traucējumus.

Vienlaikus kopā ar @RigasDome strādājam, lai radītu regulējumu ielu muzikantu jautājumā.

— Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) April 9, 2023



Кроме того, RPP отмечает, что вместе с Рижской думой работает над тем, чтобы создать нормы, регулирующие выступления уличных музыкантов.

