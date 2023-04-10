В центре Риги прошла серия уличных концертов: пользователи соцсетей сочли "русскую дискотеку провокацией"
Foto: Из личного архива

На пасхальных выходных в центре Риги прошла серия уличных концертов, которые вызвали смешанную реакцию в соцсетях. Многие пользователи Twitter сочли громкую музыку и выступления на русском языке провокацией, в TikTok же распространяются посты про "прикольное выступление", которое "раскачало Ригу".

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Судя по публикациям в соцсетях, выступления в Вецриге, недалеко от Бастионной горки и памятника Свободы, а также на Андрейсале продолжались три дня. Для проведения концертов использовались ударные инструменты и усиливающая звук аппаратура. По имеющейся в распоряжении Delfi информации, в городе выступал уличный фристайлер и шоумен из Таллина Артем Темада.

@olgaossetrova1 #рига #латвия🇱🇻 ♬ оригинальный звук — ♊️ Olga ♊️
@marytehnesy #рекомендации #весна #музыка #уличнаямузыка #талант ♬ оригинальный звук — teHnesy

Шумные выступления на русском языке в центре Риги вызвали резкую реакцию у многих пользователей Twitter. Часть комментаторов делала акцент на том, что громкая музыка на русском языке в центре Риги звучит во время войны в Украине и во время пасхальных выходных, когда многие хотели бы тишины и покоя.

Пресс-служба Рижской полиции самоуправления (RPP) сообщила в Twitter, что выступления не остались без ее внимания. В каждом случае сотрудники полиции проводили беседы и проверяли личные данные организаторов выступлений, чтобы "предотвратить нарушения общественного порядка".


Кроме того, RPP отмечает, что вместе с Рижской думой работает над тем, чтобы создать нормы, регулирующие выступления уличных музыкантов.

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