В центре Риги состоится пикет за отставку мэра Огре Хелманиса

В четверг, у главного здания Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) пройдет акция протеста, участники которой потребуют отстранения от должности председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса (Национальное объединение). Об этом агентству LETA сообщила директор "Общества за открытость — Delna" Инесе Тауриня.

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На пикет "Демократия — более хрупкая, чем фарфор" приглашены "все, кому небезразлична латвийская демократия".

Участники протеста призывают министра охраны среды и регионального развития Мариса Спринджукса оценить законность работы Хелманиса и соблюдение им принципов надлежащего управления, а также настаивают на том, чтобы МОСРР пресекла сведение счетов мэром Огре с сотрудниками Огрского историко-художественного музея.

Статья 69 закона о самоуправлениях гласит, что министр охраны среды и регионального развития может мотивированным приказом отстранить председателя думы от исполнения им своих обязанностей, если председатель не соблюдает или нарушает внешние нормативные акты или не выполняет решения суда.

Организаторы пикета считают, что мэр Огре Хелманис необоснованно вмешался в работу Огрского историко-художественного музея, вынудив музей организовать выставку фарфора, принадлежащего подсанкционному олигарху Петру Авену, таким образом пытаясь нормализовать этого человека. в контексте украинской войны.

По словам организаторов акции, в отношении музейных сотрудников применяются методы моббинга и боссинга, которые проявляются и в публичной коммуникации. Работники музея сообщили о них в Государственную инспекцию труда и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Мэр Огре должен вести себя как хороший хозяин, и решения относительно музея должны были приниматься в рамках законного и демократического процесса, а не по лучшим образцам диктатуры соседней страны. Запугивание как метод неприемлем в демократическом обществе. Случай с музеем — единственный, который до сих пор стал достоянием общественности, потому что сотрудники осмелились заявить о нем публично, говорит Тауриня.

"За три месяца ситуация обострилась на глазах у латвийской общественности, однако первые лица страны предпочли не реагировать и позволить мэру Огре продолжать сведение счетов с работниками. Об этом свидетельствуют и то, что открытое письма первым лицам страны, подписанное более чем 1000 жителей и организаций Латвии, не рассматривали по сути, "отфутболивая" его между министерствами. Руководитель музея и несколько сотрудниц решили уйти с работы в результате давления, поэтому работа музея находится под угрозой", — продолжает Тауриня.

Как сообщалось, ситуация в Огре является неприемлемой и для премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который поручил Спринджуксу рассмотреть дело по существу.