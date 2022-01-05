В центре Риги станет меньше авто. План реорганизации движения транспорта будет разработан в этом году

План реорганизации движения транспорта в зонах низкой эмиссии в Риге будет разработан до конца этого года, было объявлено на сегодняшнем заседании по случаю презентации проекта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Зона низкой эмиссии — это территория города, на которой будет реализовываться ряд мероприятий, призванных снизить эмиссию выбросов автотранспорта, влияющих не только на качество воздуха, но и на здоровье общества в целом.

На сегодняшнем заседании представители компании разработчика PricewaterhouseCoopers объявили о запланированных мероприятиях и сроках, в которые их планируется реализовать. В ходе проекта запланировано три общественные встречи для обсуждения предварительного исследования.

Общественное обсуждение предварительного исследования будет проведено в середине года, а общественное обсуждение о плане реорганизации движения транспорта — в конце этого года. Обсуждение Программы действия запланировано на первую половину 2023 года.

На собрании было подчеркнуто, что будет обобщен опыт городов других стран в создании зон низких эмиссий и будут найдены наиболее подходящие для Риги варианты.

Пока не было озвучено ни одно возможное решение, которое позволило бы ввести в столице зону низких эмиссий и какими должны быть условия для определения такой зоны.

Тем временем председательница Комитета городского развития Инесе Андерсоне в интервью Латвийскому радио указала, что одной из возможных мер по ограничению эмиссий могло бы стать введение платы для частного транспорта за въезд в центр Риги.

Она пояснила, что в зону низкой эмиссии в историческом центре столицы планируется установить, чтобы мотивировать людей передвигаться на общественном транспорте и пересаживаться на экологичные транспортные средства, таким образом снижая загрязнение воздуха и делая окружающую среду более здоровой и приятной для проживания и работы.

Ранее вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил в интервью LETA, что в ближайшие годы в центре столицы могут быть введены ограничения на передвижение частного транспорта. Не исключено также, что будут вводиться ограничения на размер двигателей автотранспорта.

Кабинет министров, в свою очередь, утвердил план улучшения качества воздуха, который также предусматривает создание зон низкой эмиссии. В Риге такой зоной может весь центр города между Даугавой и железнодорожным кольцом.

Не исключено также, что будут вводиться ограничения на размер двигателей автотранспорта, заявил Кирсис.

Введение такой зоны сократит поток автомобилей в центре столицы.