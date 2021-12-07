В центре Риги вместе со снегом убрали и часть велоинфраструктуры
Foto: DELFI

Вечером в воскресенье, 5 декабря, улицу Бруниниеку в Риге убрали не только от снега, но и от велоинфраструктуры — с нескольких промежутков улицы были вырваны "лежачие полицейские". Ограничительные конструкции лежали в снегу.

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В Департаменте сообщения Рижской думы пояснили, что "лежачие полицейские" будут восстановлены, когда снег растает.

Некоторые пользователи соцсетей заметили некачественную уборку снега вечером 5 декабря.

Как пояснили в Рижской думе, работы на улице Бруниниеку выполняло предприятие Ceļu pārvalde и департамент самоуправления договорился с компанией, что вырванные "лежачие полицейские" будут восстановлены из средств фирмы.

Поврежденная велоинфраструктура будет восстановлена после того, как растает снег.

В понедельник исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Янис Вайводс указал, что зимой не предусмотрено снимать построенную инфраструктуру, в свою очередь, обслуживающему улицы предприятию будет предоставлена информация обо всех условиях работы.

Как сообщалось ранее, в Риге продолжается уборка улиц от снега.

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