В центре Риги вводят ограничения скорости до 30 км/ч

На этой неделе в центре Риги возобновится работа над созданием зон с максимально допустимой скоростью 30 км/ч, сообщили в Рижской думе.

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Зона с максимально допустимой скоростью 30 км/ч появится на территории между улицами Бривибас, Таллинас, Александра Чака, Марияс и Меркеля.

Установка дорожных знаков начнется в четверг, 13 апреля. Работы планируется завершить в течение недели. Водителей призывают быть внимательными и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Зона с ограничением максимальной скорости вводится, учитывая многие факторы, влияющие на безопасность движения. Например, загруженность улицы стоящим транспортом, в расчет берется также ширина проезжей части и тротуаров, наличие учебных заведений, важна просматриваемость перекресток и поворотов, интенсивность движения транспортных средств, велосипедистов и пешеходов и др.

Зоны с ограничением максимальной скорости начали вводить в 2020 году, когда такая территория появилась в окрестностях Агенскалнса. В районе Гризинькалнса и в двух местах в Тихом центре скорость была снижена в 2021 году, а в Чиекуркалнсе - в 2022 году.

В этом году ограничения уже введены на участке ул. Упесциема - от границы Риги до ул. Бергю, на территории между ул. Буллю, Саулгожу, Слокас и Дзирциема, а также на Саркандаугаве.