В центре социального ухода в Валке Covid-19 заболели по крайней мере 80 человек
Foto: Cristian Newman / cc

В Государственном центре социального ухода в Валке Covid-19 заболели по меньшей мере 80 человек, сообщил председатель краевой думы Вентс Арманд Крауклис.

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По его словам, за неделю, прошедшую с тех пор, как премьер-министр Кришьянис Кариньш пообещал найти решение, чтобы самоуправлениям была доступна информация о случаях Covid-19 на их территории, ничего не изменилось — официально о вспышке Covid-19 в учреждении никто не сообщил.

По словам Крауклиса, поскольку в самоуправление поступила просьба обеспечить ночлегом работников мобильной бригады специалистов по уходу, случаи коронавируса, вероятно, есть и среди работников центра социального ухода.

В филиале центра социального ухода "Валка" агентству LETA сообщили, что информацию о происходящем в пансионате может дать только директор центра социального ухода "Земгале" Кристап Кейшс, в ведении которого находятся восемь филиалов, но она на звонок агентства LETA не ответил.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивное количество случаев Covid-19 в Валкском крае составляет сейчас 117 человек.

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LETA

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