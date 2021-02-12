В центре соцухода в Акнисте произошла вспышка Covid-19
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Вспышка Covid-19 произошла в центре здоровья и социального ухода в Акнисте, сообщила специалист по связям с общественностью Акнистского краевого самоуправления Ласма Пранде.

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В центре живут 42 клиента, и Covid-19 не заразились только немногие. Некоторые сотрудники также заболели, особенно в пищеблоке учреждения.

По словам Пранде, член правления центра социального ухода Ивар Эйдукс обратился за поддержкой к самоуправлению, поскольку из-за эпидемии учреждение не может обеспечить питание. Питание теперь обеспечивает внешний поставщик услуг.

В здании центра есть кабинеты семейных врачей и других специалистов. Часть здания, в которой расположен пансионат, закрыта и недоступна для посетителей.

Недостающие сотрудники приглашены из Акнистской психоневрологической больницы.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в среду в Акнистском крае было зарегистрировано 32 новых случая Covid-19, а общее число случаев за две недели увеличилось до 54.

После вспышки 14 дневный кумулятивный показатель заболеваемости "Covid-19" в Акнисте является одним из самых высоких в Латвии.

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LETA

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LETA

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