В частном центре социального ухода в Риге Covid-19 заразились 100 клиентов и работники

В частном центре социального ухода “Liepa” в Риге Covid-19 заразились примерно 100 клиентов и работники, сообщает LETA со ссылкой на члена правления общества “Dzintarkrasta serviss” Марику Журавлёву.

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По словам Журавлёвой, по результатам анализов зараженные коронавирусом клиенты полностью отделены от остальных. Учитывая количество клиентов, за больными клиентами ухаживают сотрудники с положительным результатом анализа на Covid-19. Сотрудники и клиенты в основном переносят болезнь бессимптомно.

Журавлева заверила журналистов, что центр соцухода работает согласно правилам Кабинета Министров, сотрудники работают в специальных комбинезонах.

Как уже сообщалось, в феврале 2019 года SAC Liepa был исключен из регистра социальных услуг за нарушения, но в августе того же года исправил недостатки и смог восстановить статус учреждения, оказывающего социальные услуги. В Liepa проживают пожилые люди и люди с инвалидностью, неспособные позаботится о себе, в том числе паллиативные больные.