В чековой лотерее каждый месяц участвует 50 000 латвийцев, налоговые сборы выросли на 1,9 млн евро
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До сих пор организация чековой лотереи увеличила поступления в госбюджет Латвии на 1,96 млн евро, сообщает Служба госдоходов (VID).

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Согласно отчету налоговой службы, в ходе лотереи каждый месяц жители страны регистрируют порядка миллиона чеков. Впоследствии VID анализирует данные с этих чеков и выявляет возможные бухгалтерские нарушения на предприятиях, выдавших эти платежные документы.

В результате за 17 месяцев проведения лотереи VID получил возможность собрать 1,96 млн евро дополнительных налогов с фирм.

Каждый месяц чеки в рамках лотереи подают порядка 50 000 латвийцев, что дает VID возможность дополнительно отслеживать операции примерно 16 тысяч латвийских предприятий.

Тремя наиболее часто выявляемыми в рамках чековой лотереи нарушениями в прошлом году были декларация меньшей платы за товары и услуги, чем указано в чеке, недекларирование сделок или отсутствие зарегистрированных кассовым аппаратом доходов в декларациях налога на добавленную стоимость. Встречались также случаи, когда чеки выдавались после приостановки хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

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