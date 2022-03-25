В "черный список" МИДа включены Шукшина, Боярский, Чичерина, Безруков и другие

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о внесении в список нежелательных для въезда в ЛР лиц еще шестерых граждан России.

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В "черный" список на этот раз попали: Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорю Угольников, Юлия Чичерина и Тимур Юнусов (Тимати).

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Латвии, все эти

россияне выражают активную политическую поддержку агрессии российских властей против Украины.

"Те, кто включен в список нежелательных для Латвии лиц, однозначно оправдывают и пропагандируют неспровоцированное и ничем не оправданное российское вторжение и войну в Украине", — говорится в сообщении МИДа.

Как сообщалось ранее, 23 марта за военную пропаганду и поддержку войны России против Украины решением Министерства иностранных дел (МИД) в список нежелательных для Латвии лиц были включены Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Виктор Поляков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов.

С конца февраля в этом списке уже находится российский певец Николай Басков.