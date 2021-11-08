В честь 18 ноября жертвам репрессий из Риги выплатят пособие

В честь 103-й годовщины провозглашения Латвийской Республики бывшим политически репрессированным лицам и участникам движения национального сопротивления, которые проживают в Риге, будет выплачено пособие в размере 100 евро.

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Пособие получат те рижане, которые до 1 ноября 2021 года задекларировали свое место жительство в столице (в том числе проживающие в центрах социальной помощи). Выплата предоставляется раз в год - в ноябре, без заявления и без оценки доходов и материального положения.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, в этом году Департамент благосостояния предлагает рижанам, которые получали пособия в связи с репрессиями очно, открыть банковский счет и оставить заявление об этом в ящике, который находится в каждом из 14 пунктов приема клиентов Рижской социальной службы. Также можно отправить заявление на адрес soc@riga.lv, оставив на документе электронную подпись. Можно воспользоваться и сайтом https://mana.latvija.lv/e-adrese, чтобы таким образом проинформировать Рижскую социальную службу.

В заявлении необходимо указать имя, фамилию, персональный код, адрес, номер телефона и номер счета, на который будет перечислено пособие.

Те, кому ранее перечисляли это пособие на банковский счет, но чьи реквизиты не изменились, не должны обращаться в Рижскую социальную службу.

К 8 ноября 2021 года пособие в связи с репрессиями было выплачено 2141 рижанам. Между тем, в 2020 году пособие получили 2495 политически репрессированных рижан.