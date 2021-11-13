В честь празднования 18 ноября над Ригой ограничат использование воздушного пространства

По запросу Национальных вооруженных сил 18 ноября Агентство гражданской авиации обеспечит существенное ограничение использования воздушного пространства в Риге и окрестностях, сообщили Delfi в агентстве.

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Министерство обороны подтвердило Delfi, что сообщение Агентства гражданской авиации о планируемых ограничениях использования воздушного пространства в Риге и окрестностях связано с праздничной программой 18 ноября. Чтобы не испортить сюрприз жителям, на данный момент более детальная информация не предоставляется.

Как пояснили в агентстве над Ригой и центром города на высоте до 900 метров над уровнем моря на короткое время будет сформирована зона ограничения полетов PARADE. Кратковременная зона ограничения полетов покроет большую часть Риги. Одновременно с этим будут сформированы также кратковременные зоны ограничения полетов BIGGY и CORRIDOR на высоте до 2300 метров над уровнем моря.

Ограничения на использование воздушного пространства будут распространяться на воздушное пространство над Балдоне, Мисой, Стрелниеки, Иецавой, Меллупе, Димзукалнсом, Яунолайне, Баложи, Крусткалнсом и Марупе, таким образом охватив несколько краев Латвии, а также сформировав воздушный коридор от Пририжья до центра Риги.

Все кратковременные зоны ограничения полетов в случае благоприятных погодных условий могут быть активизированы 18 ноября с 12 до 13.30 часов по латвийскому времени. Также своим решением агентство ограничило действие других зон для полетов на время активизации кратковременной зоны ограничения полетов. Ограничения не повлияют на работу международного аэропорта "Рига", воздушные суда смогут продолжать полеты как в, так и из аэропорта.

Ограничения предусматривают запрет на использование воздушными судами зон ограничения полетов, соответственно, полеты в этих местах ограничены в том числе для беспилотных летательных аппаратов — т. е. дронов.

Как напоминают в Агентстве гражданской авиации, перед совершением полета пилотам дистанционного управления следует удоствериться, действуют ли в конкретном месте ограничения на использование воздушного пространства. За несоблюдение требований пилоты дистанционного управления могут быть призваны к ответственности, предусмотренной законодательством.