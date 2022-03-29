В четверг боевые вертолеты совершат марш из Лиелварде к Рижскому заливу
Foto: NBS, Armins Janiks

30 марта с 12:00 до 20:00 состоится марш боевых вертолетов с базы Воздушных сил, находящейся в Лиелварде. Вертолеты проследуют через Адажский полигон и Саулкрасты к Рижскому заливу, сообщает на странице Национальных вооруженных сил (НВС) в Facebook.

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Перелеты будут происходить как в светлое, так и в темное время суток.

Национальные вооруженные силы призывают население с пониманием отнестись к проводимым учениям и кратковременному шуму.

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