В четверг будет дождливо, солнце выглянет только местами
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В четверг в Латвии будет облачно, местами с прояснениями, прогнозируют синоптики.

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На большей части территории пройдут небольшие дожди, местами более сильные.

Слабый восточный ветер сменится южным. Температура воздуха повысится до +8…+13 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, слабый ветер, температура воздуха будет колебаться в районе +10 градусов.

Погоду определяет циклон.

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