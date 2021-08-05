В четверг будет преимущественно солнечная и теплая погода

В четверг в западной и центральной части Латвии количество облаков увеличится, а на востоке страны облаков станет меньше, при этом дождь возможен лишь местами, преимущественно — в Латгале, прогнозируют синоптики.

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Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +20…+24 градусов, на востоке Латгале — до +18 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха поднимется до +22…+23 градусов.

С юга к Латвии приближается циклон, который пересечет страну в пятницу вечером и в субботу.