В четверг будет преимущественно солнечная и теплая погода
Foto: Shutterstock

В четверг в западной и центральной части Латвии количество облаков увеличится, а на востоке страны облаков станет меньше, при этом дождь возможен лишь местами, преимущественно — в Латгале, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +20…+24 градусов, на востоке Латгале — до +18 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха поднимется до +22…+23 градусов.

С юга к Латвии приближается циклон, который пересечет страну в пятницу вечером и в субботу.

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным