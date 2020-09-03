В четверг частично сняты ограничения на авиаперевозки внутри ЕС
Foto: LETA

С четверга разрешены полеты из аэропортов Латвии во все страны ЕС и ЕЭЗ, кроме Испании, Андорры, Мальты и Люксембурга, сообщил LETA представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.

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В четверг вступили в силу принятые правительством поправки правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности, которые предусматривают, что в Латвии разрешено воздушное сообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 не более чем в два раза выше среднего по ЕС.

За основу берутся показатели заболеваемости от 28 августа, и в соответствии с ними полеты запрещены только в четыре страны.

В пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний опубликует новый список с показателями заболеваемости в странах ЕС, согласно которому с понедельника, 7 сентября, могут быть введены запреты на полеты и в другие страны.

На 26 августа средний показатель заболеваемости в ЕС составил 46 случаев на 100 000 населения.

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LETA

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