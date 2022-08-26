В четверг Covid-19 подтвержден у 994 человек, умерли двое

В минувшие сутки произведено 3 454 лабораторных теста на Covid-19, в 994 случаях заражение подтвердилось, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Скончались два человека: один в возрасте 50-59 лет, второй — в возрасте 70-79 лет. Оба не были привиты или не завершили курс вакцинации.

Доля позитивных тестов составляет 28,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей — 772,6.