Вчера было госпитализировано 155 пациентов с Covid-19, что является вторым наибольшим количеством пациентов, госпитализированных за один день, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Всего в настоящее время в больницах проходят лечение 1166 пациентов с Covid-19, в том числе 74 находятся в тяжелом состоянии, и это самое большое до сих пор количество тяжелых больных.

Вчера из больниц были выписаны 147 пациентов с Covid-19, в том числе восемь переведены.

Уже сообщалось, что в четверг в Латвии было выявлено 1237 новых случаев Covid-19, а 11 заболевших скончались.