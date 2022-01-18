В четверг и пятницу снова усилится ветер, местами ожидаются сильные метели

В четверг и пятницу, 20-21 января, новый циклон принесет в Латвию ветреную погоду и метели, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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В среду ожидается облачная погода, в Курземе будет солнечно. Местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха повысится до +1..+6 градусов. В Курземе порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 14-19 метров в секунду.

В ночь на четверг юго-западный ветер усилится на всей территории Латвии. В четверг будет дуть сильный западный ветер. В пятницу ночью и днем в западных и центральных районах страны будет дуть сильный северо-западный ветер.

Прогнозы о силе ветра пока различаются. Вероятнее всего, ветер не будет таким сильным, как в понедельник, но местами в прибрежных районах скорость порывов ветра может достигать 30 метров в секунду.

Временами будет идти снег, ожидается метель, местами - сильная метель. В четверг ночью и в первой половине дня пройдут дожди, потом ожидаются снегопады.

К выходным ветер снова стихнет, а температура воздуха местами, преимущественно на востоке страны, может опуститься ниже -10 градусов.