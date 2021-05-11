В четверг и субботу в центре вакцинации на Центральном рынке будет свободный час для пенсионеров

В четверг и субботу в пункте вакцинации на Рижском центральном рынке также будет свободный час для пожилых людей, сообщила руководитель отдела информации для жителей департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

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Наблюдения Рижского самоуправления показывают, что крупномасштабный пункт вакцинации в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка особенно популярен среди пожилых людей, так как сюда хороший доступ общественным транспортом.

Для удобства пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями свободный час назначен на 13 и 15 мая с 8 до 9 часов, а в дальнейшем он будет с 9 до 10 часов.

Рижская дума предлагает пожилым людям записываться на вакцинацию, так как только совместными усилиями можно ограничить распространение Covid-19.