В четверг к Сейму Латвии обратится президент Украины Зеленский

В четверг, 26 мая, во время заседания Сейма запланировано дистанционное обращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент Украины выступит перед Сеймом по приглашению спикера Инары Мурниеце (Национальное объединение). Выступление пройдет удаленно, за ним можно будет следить на сайте Сейма.

"Несмотря на войну и личные угрозы, политическое руководство Украины продолжает неустанно работать. Взаимопонимание, политическое и практическое сотрудничество между Латвией и Украиной ближе, чем когда-либо. Это потому, что у нас есть общая цель — победа Украины над злом, которое сейчас наносит глубокие раны европейскому континенту", — сказала Мурниеце.

Она подчеркнула, что Украина героически борется с российскими оккупантами. Президент Зеленский продолжает вдохновлять на справедливую борьбу за свободу, и это не только борьба за свободу Украины. Украина защищает ценности, лежащие в основе образа жизни всего демократического мира, — свободу, мир и демократию, заявила спикер Сейма.

В парламенте напомнили, что Мурниеце вместе с эстонским и литовским коллегами были первыми спикерами парламентов, посетившими Киев после начала войны. 24 марта состоялась их встреча с парламентариями и президентом Украины.