В четверг к Сейму Латвии обратится президент Украины Зеленский
Foto: AP/Scanpix/LETA

В четверг, 26 мая, во время заседания Сейма запланировано дистанционное обращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Латвии.

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Президент Украины выступит перед Сеймом по приглашению спикера Инары Мурниеце (Национальное объединение). Выступление пройдет удаленно, за ним можно будет следить на сайте Сейма.

"Несмотря на войну и личные угрозы, политическое руководство Украины продолжает неустанно работать. Взаимопонимание, политическое и практическое сотрудничество между Латвией и Украиной ближе, чем когда-либо. Это потому, что у нас есть общая цель — победа Украины над злом, которое сейчас наносит глубокие раны европейскому континенту", — сказала Мурниеце.

Она подчеркнула, что Украина героически борется с российскими оккупантами. Президент Зеленский продолжает вдохновлять на справедливую борьбу за свободу, и это не только борьба за свободу Украины. Украина защищает ценности, лежащие в основе образа жизни всего демократического мира, — свободу, мир и демократию, заявила спикер Сейма.

В парламенте напомнили, что Мурниеце вместе с эстонским и литовским коллегами были первыми спикерами парламентов, посетившими Киев после начала войны. 24 марта состоялась их встреча с парламентариями и президентом Украины.

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