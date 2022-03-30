В четверг "ковидный" телефон 8345 прекращает работу

В четверг, 31 марта, последний день будет работать информационный телефон по вопросам Covid-19 8345, сообщили в Госканцелярии. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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За два года с момента запуска линии 24 марта 2020 года операторы ответили почти на 300 000 звонков.

Общее количество минут, потраченных на консультирование населения, составляет 700 405. Средняя продолжительность одного разговора - примерно две минуты.

Темой, которая чаще всего интересовала звонивших, было здоровье - вопросы о нем задавали 60% звонивших. Об условиях передвижения хотели узнать 21% звонивших, о безопасности - 9%.

Круглосуточная горячая линия была создана Государственной канцелярией совместно с компанией Tet два года назад. Основной целью единого бесплатного информационного телефона было предоставление жителям ответов на часто задаваемые вопросы о пандемии Covid-19 и условиях эпидемиологической безопасности.