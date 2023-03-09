В четверг наблюдаются сбои в работе единой платформы госучреждений

В четверг на сайтах единой платформы государственных учреждений наблюдаются сбои, свидетельствуют данные агентства LETA. Как сообщили в Государственной канцелярии, сбои постепенно устранаябтся.

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В четверг был нарушен доступ на сайты ряда государственных учреждений, в том числе министерств, Бюро по надзору за закупками, Центра прав потребителей, Продовольственно-ветеринарной службы, Службы государственных доходов и других сайтов с доменом gov.lv.

Государственная канцелярия в твиттере сообщила, что обслуживающая платформу компания устраняет нарушения, и вскоре полноценное функционировании единой платформы будет восстановлено.

Представители учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщили, что учреждение проинформировано о временной недоступности сайтов ряда госучреждений.

Хотя у Cert.lv имеются данные о техническом сбое, который повлек эти проблемы, в сотрудничестве с обслуживающими систему компаниями будет проведено расследование ситуации.

В то же время несколько источников информации, используемых Cert.lv, указывают на то, что ряд ресурсов государственных учреждений Латвии включен в список актуальных целей DDoS-атак киберактивистов, поддерживающих агрессивную политику России.