В четверг начнется выплата одноразовых пособий семьям с детьми
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В четверг, 18 марта, начнется выплата одноразового детского пособия в 500 евро, сообщает министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV, ЗЧЛ) в своем Twitter.

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Пособия будут перечислены также 19, 22 и 23 марта. Семьи получат деньги не позже чем через три рабочих дня с момента перечисления, указала Петравича.

500 евро положены за каждого ребенка. Если в семье, например, трое детей, то семья получит три перечисления по 500 евро. “Даты перечисления за каждого ребенка могут различаться, так как выплата будет происходить постепенно по году рождения ребенка, начиная со старших детей”, - сообщила министр.

Как уже сообщалось, Сейм одобрил выделение одноразового пособия в 500 евро за каждого ребенка в качестве поддержки на время кризиса Covid-19.

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