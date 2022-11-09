В четверг "Новое Единство" и Нацблок будут консультироваться по процессу формирования коалиции

Объединение партий "Новое Единство" в четверг, 10 ноября, встретится с Национальным объединением, чтобы провести политические консультации в связи с ситуацией, сложившейся в процессе формирования коалиции, сообщили представители "Нового Единства".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Встреча назначена на 10:00 в офисе "Нового Единства".

Как сообщалось, если "Объединенный список" (ОС) на этой неделе не даст ответа относительно распределения обязанностей, предложенного лидером "Нового Единства", премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, формирование коалиции может провалиться.

Кариньш после встречи с представителями ОС выразил надежду на то, что ОС даст ответ на его предложение о сферах ответственности до конца недели.

Из сказанного Кариньшем можно сделать вывод, что, если на этой неделе не будет получен ответ от ОС, то, вероятно, коалиция в таком составе будет невозможна.

Сегодня состоялась встреча Кариньша с ОС, чтобы обсудить предложение премьера о том, что сначала партии должны договориться о распределении сфер ответственности.