В четверг один человек умер от Covid-19, в стране три новых случая заболевания

За прошедшие сутки анализы выявили три новых случая заболевания Covid-19, а один человек скончался, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Умерший был в возрасте от 90 до 95 лет, заболел после контакта с родственником, вернувшимся из-за границы.

За сутки в больницы не поступали новые пациенты с ковидом, а один пациент был выписан. Всего в стационарах находятся четыре пациента, у всех среднетяжелый ход болезни.

С начала эпидемии в Латвии проверены 198 508 человек, из них 1231 человек оказался болен ковидом. 1052 человека выздоровели, 32 умерли.