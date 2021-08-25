В четверг — опять дожди. Тепло и ясно — только в Латгалии

26 августа, в Латвии будет преимущественно облачная и дождливая погода, местами на западе и востоке страны будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики. До утра четверга — в силе "желтое" предупреждение о ливнях.

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Ночью на западе Курземе сгустится туман. В западной и центральной части страны ожидается ливень. В Латгалии — ни ночью, ни днем — осадки не ожидаются.

Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха понизится до +9..+12 градусов. Максимальная температура днем от +13 в западной и центральной части страны до +20 в Латгалии.

В Риге будет облачная и дождливая погода, ночью местами пройдет ливень. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха в столице — от +12 ночью до +14 после обеда.

В западной и центральной части страны по-прежнему действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильных ливнях. До утра четверга количество осадков местами составит почти 40 миллиметров.