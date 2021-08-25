В четверг — опять дожди. Тепло и ясно — только в Латгалии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

26 августа, в Латвии будет преимущественно облачная и дождливая погода, местами на западе и востоке страны будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики. До утра четверга — в силе "желтое" предупреждение о ливнях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ночью на западе Курземе сгустится туман. В западной и центральной части страны ожидается ливень. В Латгалии — ни ночью, ни днем — осадки не ожидаются.

Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха понизится до +9..+12 градусов. Максимальная температура днем от +13 в западной и центральной части страны до +20 в Латгалии.

В Риге будет облачная и дождливая погода, ночью местами пройдет ливень. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха в столице — от +12 ночью до +14 после обеда.

В западной и центральной части страны по-прежнему действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильных ливнях. До утра четверга количество осадков местами составит почти 40 миллиметров.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом