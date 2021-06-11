В четверг от Covid-19 привито почти 14 тыс. жителей Латвии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В четверг от Covid-19" в Латвии привит 13 961 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Первую дозу вакцины вчера получил 3601 человек, вторую - 9104, еще 1256 человек были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Как отмечает НСЗ, на этой неделе темпы вакцинации от Covid-19 значительно ниже, чем на прошлой. За четыре дня на прошлой неделе были привиты 77 795 человек, на этой неделе - 63 050 человек, что на 18,95% меньше.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили 520 992 жителя Латвии, в том числе 398 427 завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 27,6% и 21,11% населения страны.

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LETA

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LETA
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